Киноафиша Сериалы Красный дермантин Сезоны Сезон 2 Серия 2

Красный дермантин 2021 - 2023 2 серия 2 сезон

Все серии 2 сезона «Красный дермантин»
Без поцелуев
Сезон 2 / Серия 1 23 июля 2021
Таланты негодяев
Сезон 2 / Серия 2 23 июля 2021
10 000 тонн страха
Сезон 2 / Серия 3 23 июля 2021
Ночь нашей смерти
Сезон 2 / Серия 4 23 июля 2021
Черные ящики
Сезон 2 / Серия 5 23 июля 2021
Лобстер для смертников
Сезон 2 / Серия 6 23 июля 2021
Гнилые и сияющие
Сезон 2 / Серия 7 23 июля 2021
Токсичные люди
Сезон 2 / Серия 8 23 июля 2021
О чем серия

Во 2 сезоне 2 серии сериала «Красный дерматин» Кристиан и Мойзес по пятам следуют за Джиной и Венди. Когда им удается взять в заложники Кристиана, девушки предлагают Ромео сделку: Корал в обмен на Кристиана.

