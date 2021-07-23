Во 2 сезоне 7 серии сериала «Красный дерматин» Фермин случайно убивает администратора в отеле, когда тот пытается изнасиловать Венди, опоив ее. Между девушками и Кристианом с Мойзесом происходит перестрелка.
Думаете, рекорд у «Санта-Барбары»? А вот и нет! Этот российский сериал обошел всех: вот сколько серий наснимали за 18 лет
Критики поставили максимальный балл, а вы о них даже не слышали: 7 сериалов, которые точно стоит заценить
Почему во «Властелине колец» Гэндальф наотрез отказывается от спиртного: в «Хоббите» он был совсем другим
«Убили не только Катю, но и логику»: год прошел, осадочек остался — вот почему финал «Мажора 4» бесит фанатов до сих пор
«Ваше пальто идет в моей шапке»: только фанаты Данелии отличат по цитатам «Кин-дза-дза!» от других хитов режиссера (тест)
Хватит на билет до Пандоры: сколько на самом деле Кэмерон заработал на «Аватаре» — сумма такая большая, что в нее не поверил Forbes
«Элементарно, Ватсон!»: эту фразу Шерлока слышали многие, а откуда она взялась? Удивитесь, но Дойл такого никогда не писал
В каком сезоне убьют Вику из сериала «Мажор»: вспоминаем, кто это сделал — и чем трагедия обернулась в итоге
Фильм, который Тарантино боготворит, получит сиквел — и дата релиза уже известна: в каст взяли звезду «Аноры»
Marvel нервно курит в сторонке: лучшие экранные злодеи, появившиеся в сериалах от HBO
На кошмарную концовку «Острова проклятых» Скорсезе намекал с самого начала фильма: но зрители испугались поверить в худшее
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше
Авторизация по e-mail