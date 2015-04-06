В 4 сезоне 7 серии сериала «Склифосовский» делишки Земцова преподносят Полине весьма неприятный сюрприз. К Костику на квартиру прибывает его бабушка. Тем временем в отделение попадает молодой парень, заплативший рукой за посиделки у дома.
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