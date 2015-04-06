В 4 сезоне 6 серии сериала «Склифосовский» у Павловой есть готовность поработать вместе с Кочергиным и принять к использованию его лекарство. Салам, в свою очередь, наивно склонен поддержать эту инициативу. Костик совершает врачебную ошибку.