В 4 сезоне 6 серии сериала «Склифосовский» у Павловой есть готовность поработать вместе с Кочергиным и принять к использованию его лекарство. Салам, в свою очередь, наивно склонен поддержать эту инициативу. Костик совершает врачебную ошибку.
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