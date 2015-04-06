В 4 сезоне 21 серии сериала «Склифосовский» результаты работы Цветковой однозначно свидетельствуют: смерть пациентки не была случайностью. У Нины внезапно проявляются осложнения, так что от Саши и Марины требуется совершить чудо.
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