В 4 сезоне 2 серии сериала «Склифосовский» дочь Олега, Вероника, прочно обосновалась в больнице и нарушает налаженный рабочий ритм. Бригада из Брагина, Неклюдова и Салама должна оперативно помочь паре, которая застряла под землей.
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