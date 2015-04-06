В 4 сезоне 2 серии сериала «Склифосовский» дочь Олега, Вероника, прочно обосновалась в больнице и нарушает налаженный рабочий ритм. Бригада из Брагина, Неклюдова и Салама должна оперативно помочь паре, которая застряла под землей.