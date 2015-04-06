В 4 сезоне 8 серии сериала «Склифосовский» из Министерства здравоохранения нагрянула комиссия с проверкой документов. И им сразу попадается на глаза момент, который бросает тень на Марину. Кроме того, на больничной койке оказалась жертва ДТП.