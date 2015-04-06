В 4 сезоне 8 серии сериала «Склифосовский» из Министерства здравоохранения нагрянула комиссия с проверкой документов. И им сразу попадается на глаза момент, который бросает тень на Марину. Кроме того, на больничной койке оказалась жертва ДТП.
Related video
Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо
Такого не ожидал никто: засветившийся на сцене Киркоров вызвал оторопь
По стопам Бузовой: Самбурская пошла вразнос у всех на глазах
Серьезнее, чем казалось: вскрылась правда о состоянии Инны Чуриковой
«Попрощался с жизнью»: Сергей Зверев разоткровенничался о «синдроме Пугачевой»
Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле
Принцу пришлось вмешаться: правда о конфликте Меган Маркл и Виктории Бекхэм вышла наружу
«Омолодилась до неузнаваемости»: 57-летнюю Апину подняли на смех
«Просто повезло»: Загитова жестко высказалась о дальнейшей карьере
Без женщины не обошлось: разводу Лепса нашлось объяснение
Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну
Авторизация по e-mail