В 4 сезоне 20 серии сериала «Склифосовский» Брагин в очередной раз хочет предложить Марине руку и сердце. При этом его фирменный юмор никуда не делся. Салам пытается вмешаться в роман Саши и Костика. Павлова же доходит до полного истощения.