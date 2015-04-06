В 4 сезоне 15 серии сериала «Склифосовский» в канун Нового года герои остаются верны себе и профессии. Марина и Брагин вынуждены оказывать помощь Шуре. А Павлова, столкнувшись с бывшим и покинув дом, тоже стремится спасти жертву пиротехники.