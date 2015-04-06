В 4 сезоне 10 серии сериала «Склифосовский» папа Ольги оказался в отделении с инфарктом, и ему, по мнению Олега, нужно срочное хирургическое вмешательство. Хромов же должен помочь бандиту, в которого попали меткие выстрелы правоохранителей.
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