В 4 сезоне 19 серии сериала «Склифосовский» Неклюдов вновь в столице и предстает перед Ниной. Та, однако, обманывается в своих догадках насчет его намерений. Параллельно в отделение поступает новый пациент с леденящей кровь биографией.
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