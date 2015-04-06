В 4 сезоне 19 серии сериала «Склифосовский» Неклюдов вновь в столице и предстает перед Ниной. Та, однако, обманывается в своих догадках насчет его намерений. Параллельно в отделение поступает новый пациент с леденящей кровь биографией.