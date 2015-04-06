В 4 сезоне 18 серии сериала «Склифосовский» институт оказывается на карантине из-за возможного заражения пациента опасным вирусом. Однако больница все же успевает принять специфичного больного — убийцу с гвоздями в желудочно-кишечном тракте.
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