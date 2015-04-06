В 4 сезоне 3 серии сериала «Склифосовский» упорно ползут слухи о новом рубеже в романе Марины и Олега. При этом в их союзе прочно заняла свое место и Вероника со своими вечными сюрпризами. В отделение поступает на лечение очередная суицидница.