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Киноафиша Сериалы Клиника Сезоны Сезон 8 Актеры и роли

Актёры 8 сезона сериала «Клиника» (2009)

Актеры сериала «Клиника» Вся информация о сериале
Зак Брафф
Зак Брафф Zach Braff
Сара Чок
Сара Чок Sarah Chalke
Dr. Elliot Reid Дональд Фэйсон
Дональд Фэйсон Donald Faison
Нил Флинн
Нил Флинн Neil Flynn
Janitor Кен Дженкинс
Кен Дженкинс Ken Jenkins
Джон К. МакГинли
Джон К. МакГинли John C. McGinley
Джуди Рейес
Джуди Рейес Judy Reyes
Nurse Carla Espinosa
Боб Кленденин Bob Clendenin
Элизабет Бэнкс
Элизабет Бэнкс Elizabeth Banks
Элиза Куп
Элиза Куп Eliza Coupe
Кортни Кокс
Кортни Кокс Courteney Cox
Джош Кук
Джош Кук Josh Cooke
Азиз Ансари
Азиз Ансари Aziz Ansari
Таран Киллэм
Таран Киллэм Taran Killam
Сэм Ллойд Sam Lloyd
Скотт Фоули
Скотт Фоули Scott Foley
Тодд Босли Todd Bosley
Тим ДиКей
Тим ДиКей Tim DeKay
Кейт Микуччи
Кейт Микуччи Kate Micucci
Джулия Кэмпбелл Julia Campbell
Криста Миллер
Криста Миллер Christa Miller
Jordan Sullivan
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