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Киноафиша Сериалы Клиника Сезоны Сезон 2 Актеры и роли

Актёры 2 сезона сериала «Клиника» (2002)

Актеры сериала «Клиника» Вся информация о сериале
Зак Брафф
Зак Брафф Zach Braff
Сара Чок
Сара Чок Sarah Chalke
Dr. Elliot Reid Дональд Фэйсон
Дональд Фэйсон Donald Faison
Нил Флинн
Нил Флинн Neil Flynn
Janitor Кен Дженкинс
Кен Дженкинс Ken Jenkins
Джон К. МакГинли
Джон К. МакГинли John C. McGinley
Джуди Рейес
Джуди Рейес Judy Reyes
Nurse Carla Espinosa Эми Смарт
Эми Смарт Amy Smart
Райан Рейнольдс
Райан Рейнольдс Ryan Reynolds
Хэзер Локлир
Хэзер Локлир Heather Locklear
Дик Ван Дайк
Дик Ван Дайк Dick Van Dyke
Джей Мор
Джей Мор Jay Mohr
Кевин Куни Kevin Cooney
Рик Шродер Ricky Schroder
Мари Читхэм Maree Cheatham
Томас Кэвэна
Томас Кэвэна Tom Cavanagh
Сэм Джагер
Сэм Джагер Sam Jaeger
Дэвид Копперфилд David Copperfield
Чарльз Чун Charles Chun
Сара Ланкастер Sarah Lancaster
Колин Хэй Colin Hay
Phyllis Applegate
Криста Миллер
Криста Миллер Christa Miller
Jordan Sullivan Алома Райт
Алома Райт Aloma Wright
Джей Лено Jay Leno
Эрик Богосян
Эрик Богосян Eric Bogosian
Лейн Дэвис Lane Davies
D.L. Hughley
Боб Кленденин Bob Clendenin
Сэм Ллойд Sam Lloyd
Майкл Джеймс МакДоналд Michael McDonald
Бэрри Кайвел Barry Kivel
Ричард Кайнд
Ричард Кайнд Richard Kind
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