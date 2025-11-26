Меню
«Попытка срубить бабок»: первый тизер перезапуска «Клиники» вызвал у фанатов странные чувства — опасений стало еще больше

26 ноября 2025 13:17
Авторы заходят на очень скользкую дорожку.

Первые 30 секунд перезапуска «Клиники» должны были вызвать теплую волну ностальгии. Но вместо этого интернет на несколько часов превратился в коллективный вздох.

Entertainment Weekly показало эксклюзивный тизер, где старое поколение врачей встречается с новичками. И хотя Зак Брафф, Дональд Фэйсон, Сара Чок, Джуди Рейес и Джон К. Макгинли снова в строю, многие зрители ощутили не радость, а неловкость.

Оригинальная «Клиника» выходила с 2001 по 2010 год, получила девять сезонов и высокие оценки — 8,4 на IMDb и 8,7 на «Кинопоиске». У нее был свой стиль, свой ритм и один из самых трогательных финалов в истории ситкомов. Поэтому перезапуск всегда был рискованным шагом. Тизер лишь подтвердил опасения.

Все это слишком странно

В комментариях зрители не скрывают разочарования. Большинство жалуется на то, что герои выглядят слишком (прям слишком) взрослыми для прежних ролей, а сама идея продолжения кажется попыткой сыграть на чувствах фанатов.

Пользователи пишут, что сериал уже однажды начали «выдаивать» на девятом сезоне. И ничего хорошего из этого не вышло. Повторный заход выглядит еще страннее. Особо часто в Сети повторяется мысль:

Я большой фанат оригинального сериала, но это выглядит слишком натянуто (актеры сильно постарели и воспринимается как попытка срубить бабок на хайпе).

Видеть любимых героев постаревшими — больно и как-то неправильно. Зрители не хотят разрушать собственные воспоминания о сериале, который для них ассоциируется с молодостью, спокойствием и теплыми шутками. Комментарии пестрят фразами вроде:

Господи, какие старые. Не, я лучше запомню их молодыми в оригинальной "Клинике".

Совершенно пессимистичными зрителей назвать нельзя. Часть фанатов надеется, что шоу все же найдет золотую середину. В тизере намекают на новое поколение медиков, а старый состав теперь занимает место опытных наставников. Такой подход может сработать, если создатели проявят креативность и уважение к оригиналу.

Перезапуск «Клиники» вызывает больше тревоги, чем радости. Сможет ли сериал оправдать ожидания — узнаем 25 февраля 2026 года. Возвращение культовых героев будет непростым испытанием и для создателей, и для зрителей, которые до сих пор держат в памяти идеально завершенную историю.

Фото: Кадры из сериала «Клиника»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
