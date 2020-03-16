Во 2 сезоне 12 серии сериала «Розуэлл, Нью-Мексико» близится фестиваль CrashCon, к которому готовится вся провинция. Пока Лиз и Макс пытаются предотвратить глобальную катастрофу, Мария и Изобел выясняют правду об исчезновении Мими.
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