Во 2 сезоне 8 серии сериала «Розуэлл, Нью-Мексико» Макс узнает об исчезновении Кэмерон и отправляется на ее поиски. Мария тяжело реагирует на информацию о семье, заставляя Майкла беспокоиться. Алекс тем временем готовится к свиданию с Форрестом.