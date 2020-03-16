Во 2 сезоне 11 серии сериала «Розуэлл, Нью-Мексико» воодушевленная Лиз рассказывает Диего о своей научной работе, способной изменить мир к лучшему. Макс заручается помощью Кайла, расследуя недавние исчезновения, а Майкл ищет зацепки по делу Алекса.
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