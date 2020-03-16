Во 2 сезоне 4 серии сериала «Розуэлл, Нью-Мексико» Лиз близка к спасению Макса. Чтобы довести начатое до конца, она обращается за услугой к Кайлу. Тем временем Майкл и Алекс оказываются на загородной ферме, где проживает историк Форрест.
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