Во 2 сезоне 6 серии сериала «Розуэлл, Нью-Мексико» расследование дела об исчезновении матери Марии продолжается. Улики приводят ее в дом загадочного сапожника Трэвиса. Макс тем временем возвращается к жизни, но теряет все воспоминания.
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