Во 2 сезоне 7 серии сериала «Розуэлл, Нью-Мексико» прошлое вновь настигает Лиз: в город возвращается ее мать Хелена, отсутствовавшая 10 лет. Майкл пытается убедить Марию обратиться за помощью, а Кайл выясняет новую информацию о проекте «Пастырь».
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