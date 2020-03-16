Во 2 сезоне 13 серии сериала «Розуэлл, Нью-Мексико» фестивалю грозит опасность. Лиз осознает, что она не может помочь всем, кто ей близок. Майкл вновь вмешивается в конфликт Джесси и Алекса, тогда как жизнь Марии висит на волоске.