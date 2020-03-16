Во 2 сезоне 9 серии сериала «Розуэлл, Нью-Мексико» раскрываются детали роковой ночи, когда Триппл напал на мать Майкла и Изобел. Алекс узнает правду о собственной семье, в то время как свидание Кайла со Стеф по вине Лиз завершается неловкостью.