Во 2 сезоне 9 серии сериала «Розуэлл, Нью-Мексико» раскрываются детали роковой ночи, когда Триппл напал на мать Майкла и Изобел. Алекс узнает правду о собственной семье, в то время как свидание Кайла со Стеф по вине Лиз завершается неловкостью.
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