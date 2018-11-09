Во 2 сезоне 8 серии сериала «Комната 104» сюжет концентрируется на женщине, которой точно не позавидуешь. Раз за разом она оказывается буквально запертой в своем собственном кошмаре. И что еще хуже, сон этот постепенно пополняется новыми ужасами.