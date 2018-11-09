Во 2 сезоне 5 серии сериала «Комната 104» в центре сюжета оказывается трагическая фигура. У главной героини — целый букет заболеваний. Она начинает слышать в номере чей-то голос. Вот только девушка совсем не понимает, кто же с ней разговаривает.
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