Во 2 сезоне 12 серии сериала «Комната 104» в центре сюжета находится эксцентричный драматург. В поисках вдохновения она просит саму себя — в самом прямом смысле — воспроизвести события одной роковой ночи.
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