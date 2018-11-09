Во 2 сезоне 2 серии сериала «Комната 104» вновь сходятся пути мужчины по имени Джим и его бывшего учителя. Со времен третьего класса утекло немало воды. Однако первый хочет заставить педагога признаться кое в чем из их общего прошлого.