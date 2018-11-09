Во 2 сезоне 1 серии сериала «Комната 104» женщина собирается вместе с друзьями весело зажечь и отметить круглую дату. Однако радужные планы портит появление сестры именинницы. Ее на праздник никто не приглашал, и на то имеются веские причины.