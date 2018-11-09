Во 2 сезоне 9 серии сериала «Комната 104» в номере появляется юная дама в сопровождении собственной мамы. Ее папа недавно отдал богу душу на этом самом месте. Горюющая героиня хочет установить связь с духом покойного родителя.
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