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Пропавшая Пропавшая
Киноафиша Фильмы Пропавшая Отзывы о фильме «Пропавшая»
Last Seen Alive Пропавшая 2022 / США
6.9 Оцените
34 голоса Рейтинг IMDb: 5.6
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Отзывы о фильме «Пропавшая»

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Оксана Нагиева 26 августа 2022, 01:52
Оценка
Добрый день уважаемые читатели, вчера выдалась возможность посмотреть фильм «Пропавшая» и хотелось бы поделиться впечатлениями. Эта картина о бесследном исчезновении жены главного героя - Уилла Спэна (его роль сыграл Джерард Батлер). Единственный плюс в этой работе - игра актёров. Также интересно и трогательно показана история любви. Главный герой - настоящий пример мужества и храбрости. Он рискуя своей жизнью, ищет свою жену в одиночку, так как полиция не шевелиться и долго ведёт поиски. Сюжет на мой взгляд очень примитивен. В этой истории все очень долго и растянуто, герои ведут себя глупо и бестактно. Меня не сильно впечатлил данный фильм, но если вы хотите узнать спас ли Уилл Спэн свою жену или конец закончился печально, то вам следует посмотреть данную картину.
26 августа 2022, 01:52 Ответить
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