Во 2 сезоне 7 серии сериала «Комната 104» показана необычная американская пара, желающая завести ребенка. Помимо этого, они хотят еще и запечатлеть на видео сам акт зачатия. Однако эта идея оборачивается разногласиями и эмоциональной бурей.