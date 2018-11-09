Во 2 сезоне 6 серии сериала «Комната 104» события повествуют о необычном пробуждении одного мужчины. Он проснулся в номере, однако совершенно не помнит, как сюда попал. В общем, ему надо собрать все кусочки мозаики о событиях прошлой ночи.