Во 2 сезоне 11 серии сериала «Комната 104» нечистый на руку игрок, промышляющий обманом, должен проявить чудеса убедительности. Ему предстоит уговорить собственного родственника, который устал от всей этой грязи, остаться с ним в деле.
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