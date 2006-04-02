Во 2 сезоне 15 серии сериала «Робоцып» зрителей ждет новая порция уморительных скетчей, высмеивающих массовую культуру. В частности, всемирно известная поп-звезда Бритни Спирс превратится в главного героя классической драмы «Гражданин Кейн».
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