Во 2 сезоне 10 серии сериала «Робоцып» цветные медвежата выступают против этнической читки, а Геймлих отправляется в путешествие, подозрительно похожее на фильм «Бэтмен: Начало». Тем временем Гарри Поттер сражается с необычным монстром.
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