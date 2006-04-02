Во 2 сезоне 6 серии сериала «Робоцып» на экраны кинотеатров выходит новый экшен-боевик, героями которого станут очень голодные бегемоты, в то время как суперзлодеи из вселенной «Звездных войн» выясняют отношения по телефонной связи.
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