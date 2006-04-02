Во 2 сезоне 13 серии сериала «Робоцып» подросток Индиана Джонс отправляется искать сокровища в начальной школе, а Ром сталкивается со своим извечным противником. В это время известный рестлер покидает пределы лагеря из популярного ситкома.
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