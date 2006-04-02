Во 2 сезоне 2 серии сериала «Робоцып» машина времени оказывается в руках злоумышленников, намеренных переписать ход человеческой истории. Между тем бесстрашный командир «Громокошек» превращается в домашнего питомца с Земли.
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