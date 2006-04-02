Во 2 сезоне 3 серии сериала «Робоцып» персонажи мультфильма о Флинтстоунах ссорятся из-за популярных хлопьев для завтрака, а фараон Древнего Египта строит величественную пирамиду, используя набор LEGO. Результат превосходит все ожидания!
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