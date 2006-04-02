Во 2 сезоне 16 серии сериала «Робоцып» маленький диктатор покоряет сердца зрителей, в то время как сеть «Бургер Кинг» сталкивается с определенными проблемами. Между тем Гарфилд подает в суд на еще одного классического персонажа – кота Хитклиффа.
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