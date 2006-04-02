Во 2 сезоне 18 серии сериала «Робоцып» член команды G.I. Joe сталкивается с очередными неприятностями, а Вещь покидает пределы дома семейки Аддамс. На ТВ появляется новое шоу, в котором подростки вступают в смертельную битву умов.
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