Во 2 сезоне 11 серии сериала «Робоцып» модели из рекламы Fanta отправляются на Ближний Восток, а герой спилберговского «Инопланетянина» достигает дома, чтобы пообщаться с сородичами. На еще одном канале раскрывается величайшая тайна Джека-фонаря!
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