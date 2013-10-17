В 1 сезоне 13 серии сериала «Царство» близится свадьба Марии, но кто станет ее супругом — Франциск или Баш? От выбора шотландки зависит судьба престола. Между тем Нострадамуса посещает очередное видение, существенно отличающееся от предыдущего.
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