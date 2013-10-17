В 1 сезоне 18 серии сериала «Царство» во Францию приезжает Джеймс Стюарт, родной брат Марии. Гость сообщает о недовольстве шотландского народа правлением де Гиз и просит вернуться. Франциск, чувствуя обман, берет ситуацию в собственные руки.
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