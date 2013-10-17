В 1 сезоне 6 серии сериала «Царство» Екатерина продолжает наращивать давление. Это пагубно отражается на взаимоотношениях Франциска и Марии, проводящих время с Оливией и Башем соответственно. Кенна сообщает фрейлинам о своей интрижке с королем.
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