В 1 сезоне 1 серии сериала «Царство» наступает 1557 год. Мария покидает стены монастыря, где провела все детство, после чего отправляется во Францию. Ей предстоит выйти замуж за принца Франциска, воспитанного Екатериной Медичи.
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