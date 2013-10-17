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Царство 2013 - 2017 1 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Царство»
Пилот
Сезон 1 / Серия 1 17 октября 2013
Змеи в саду
Сезон 1 / Серия 2 24 октября 2013
Поцелованная
Сезон 1 / Серия 3 31 октября 2013
Сердца и разумы
Сезон 1 / Серия 4 7 ноября 2013
Прохлада в воздухе
Сезон 1 / Серия 5 14 ноября 2013
Избранный
Сезон 1 / Серия 6 21 ноября 2013
Оставленное позади
Сезон 1 / Серия 7 5 декабря 2013
Обреченные
Сезон 1 / Серия 8 12 декабря 2013
За короля и страну
Сезон 1 / Серия 9 23 января 2014
Жертва
Сезон 1 / Серия 10 30 января 2014
Расследование
Сезон 1 / Серия 11 6 февраля 2014
Королевская кровь
Сезон 1 / Серия 12 27 февраля 2014
Свадьба
Сезон 1 / Серия 13 6 марта 2014
Грязное белье
Сезон 1 / Серия 14 13 марта 2014
Мрак
Сезон 1 / Серия 15 20 марта 2014
Монстры
Сезон 1 / Серия 16 27 марта 2014
Сеньор
Сезон 1 / Серия 17 10 апреля 2014
Выхода нет
Сезон 1 / Серия 18 17 апреля 2014
Солдатики
Сезон 1 / Серия 19 24 апреля 2014
Высота
Сезон 1 / Серия 20 1 мая 2014
Да здравствует король
Сезон 1 / Серия 21 8 мая 2014
Заклинание невинных
Сезон 1 / Серия 22 15 мая 2014
О чем серия

В 1 сезоне 1 серии сериала «Царство» наступает 1557 год. Мария покидает стены монастыря, где провела все детство, после чего отправляется во Францию. Ей предстоит выйти замуж за принца Франциска, воспитанного Екатериной Медичи.

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