В 1 сезоне 20 серии сериала «Царство» долг перед родиной вынуждает Марию обратиться к наемнику Джону, чтобы тот выкрал драгоценности из казны Екатерины. Франциск возглавляет отряд из двенадцати человек, обнаруживая в лице Лейт неожиданного союзника.
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