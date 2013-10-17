Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Царство Сезоны Сезон 1 Серия 9

Царство 2013 - 2017 9 серия 1 сезон

8.3 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Царство»
Пилот
Сезон 1 / Серия 1 17 октября 2013
Змеи в саду
Сезон 1 / Серия 2 24 октября 2013
Поцелованная
Сезон 1 / Серия 3 31 октября 2013
Сердца и разумы
Сезон 1 / Серия 4 7 ноября 2013
Прохлада в воздухе
Сезон 1 / Серия 5 14 ноября 2013
Избранный
Сезон 1 / Серия 6 21 ноября 2013
Оставленное позади
Сезон 1 / Серия 7 5 декабря 2013
Обреченные
Сезон 1 / Серия 8 12 декабря 2013
За короля и страну
Сезон 1 / Серия 9 23 января 2014
Жертва
Сезон 1 / Серия 10 30 января 2014
Расследование
Сезон 1 / Серия 11 6 февраля 2014
Королевская кровь
Сезон 1 / Серия 12 27 февраля 2014
Свадьба
Сезон 1 / Серия 13 6 марта 2014
Грязное белье
Сезон 1 / Серия 14 13 марта 2014
Мрак
Сезон 1 / Серия 15 20 марта 2014
Монстры
Сезон 1 / Серия 16 27 марта 2014
Сеньор
Сезон 1 / Серия 17 10 апреля 2014
Выхода нет
Сезон 1 / Серия 18 17 апреля 2014
Солдатики
Сезон 1 / Серия 19 24 апреля 2014
Высота
Сезон 1 / Серия 20 1 мая 2014
Да здравствует король
Сезон 1 / Серия 21 8 мая 2014
Заклинание невинных
Сезон 1 / Серия 22 15 мая 2014
О чем серия

В 1 сезоне 9 серии сериала «Царство» стражники ловят беглецов и приводят назад в замок. Несмотря на уговоры Екатерины и пророчество Нострадамуса, Франциск по-прежнему хочет жениться на Марии. На этой почве между ним и Башем разрастается конфликт.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Супермен
Супермен 14 комментариев
Как приручить дракона
Как приручить дракона 32 комментария
Герои анекдотов
Герои анекдотов 5 комментариев
2 часа 50 минут безумия и Ди Каприо на взводе: вышел трейлер самого долгого и дорогого фильма Андерсона — Скорсезе одобрил бы (видео)
«Это неадекват полный. Начудила, натворила, всех зверей обидела»: почему взрослые ненавидят «Машу и Медведя»
Италия или Франция, Габриэль или Марчелло? В Сеть просочились подробности 5 сезона «Эмили в Париже»
Ждете 3-й сезон «Ванпанчмена»? Рассказываем, что известно про дату выхода и сюжет
С «Интерстелларом» все понятно: но сможете ли вы узнать 5 других фильмов по кадрам с космонавтами? (тест)
«Декстер: Воскрешение» всего за 3 серии установил уникальный рекорд: даже оригинальному сериалу до него — как до Луны
Самый кассовый фильм о Джеймсе Бонде по-прежнему занимает топовые позиции в стриминговых чартах — спустя 13 лет после премьеры
«Позволь умереть от твоих рук»: кто убьет Дюндар Бея в «Основании: Осман» — это была последняя воля героя
«Выделялась скулами и губами алого цвета»: ИИ создал портрет Махидевран по историческим описаниям — сценаристы все же не промахнулись (фото)
Пока ждем премьеру «Эддингтона»: лучшие фильмы от студии А24, которые хочется пересматривать снова и снова
ИИ снова взялся за советское кино: попробуйте угадать 5 культовых фильмов по рисункам нейросети (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше