В 1 сезоне 4 серии сериала «Царство» для заключения помолвки Мария вынуждена пойти на ложь, которая будет стоить человеческой жизни. Франциск и Себастьян, усомнившиеся в искренности Томаса, провоцируют новую трагедию.
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